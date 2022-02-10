РИАМО - 10 фев. В Хотькове Сергиево-Посадского городского округа строители приступили к устройству фундаментной плиты будущего медицинского комплекса, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Возведение объекта ведется по нацпроекту «Здравоохранение», будущее учреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Его строительство ведется за счет средств бюджета.

На объекте уже завершен вынос инженерных сетей. Специалисты устраивают фундаментную плиту на третьем функциональном блоке. Там будет расположен стационар.

«На остальных участках строительства также продолжаются работы начального этапа», – добавил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

На строительстве объекта заняты свыше 50 специалистов и 9 единиц техники. Площадь больнично-поликлинического комплекса составит 26,9 тыс. кв. м. В учреждении будут работать детско-взрослая поликлиника на 450 посещений в смену, консультативно-диагностический центр с профильными отделениями, лаборатория и стационар на 60 коек.

Также будет благоустроена прилегающая территория: там появятся парковка, места для отдыха, игровые площадки. Кроме того, на участке проведут озеленение.

Генеральным подрядчиком строительства комплекса выступает ООО «ИСК Родина». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

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