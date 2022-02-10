РИАМО - 10 фев. Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего жителя Москвы, который обвиняется в совершении вымогательства, разбойного нападения и убийства. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Известно, что 5 мая 2021 года он обратился по объявлению о проведении инженерно-геодезических работ и назначил встречу со специалистом. В лесном массиве в городском округе Ступино злоумышленник начал угрожать геодезисту огнестрельным оружием и потребовал перевести на его счет 1 млн рублей. Потерпевший согласился выполнить условия, предложив получить деньги у своего знакомого, которого на самом деле не существует. Когда обвиняемый отпустил мужчину, тот покинул место преступления и обратился в полицию.

Еще одно преступление произошло 12 мая. Обвиняемый вновь обратился по объявлению о проведении геодезических работ и встретился с геодезистом в лесном массиве в городском округе Ступино. Злоумышленник потребовал передачи денег от другого потерпевшего, однако получил отказ. Тогда он застрелил жертву и завладел ее имуществом на сумму свыше 890 тыс. рублей.

Во время предварительного расследования следователь провел свыше 15 допросов, проверил показания на месте с участием обвиняемого и произвел обыски. Были изъяты оружие и патроны, а также похищенное у потерпевших имущество. Особенно сложным это расследование делало заранее подготовленное алиби со стороны злоумышленника. Однако он все же признал вину и рассказал о совершении преступлений.

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 18 лет, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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