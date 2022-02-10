РИАМО - 10 фев. Двукратный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева считает, что пока рано делать выводы о ситуации вокруг сомнительного теста на допинг фигуристки Камилы Валиевой. Нужно дождаться официальной информации.

В своем посте в Instagram прославленная фигуристка подчеркнула, что, прежде всего, обращается к журналистам. По ее мнению, представители СМИ нагнетают обстановку в погоне за трафиком. При этом, по мнению Медведевой, выводы делать рано. И говорить о допинге – преждевременно.

«Давайте дождемся официальных новостей. Я уверена, что в любом случае все будет хорошо!» – написала Медведева.

Российские фигуристы на Играх в Пекине выиграли золотую медаль в командном зачете. Однако награждение перенесли. После этого вышел материал в западной прессе о том, что это может быть связано с сомнительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой. Но пока официальной информации нет.

Дождаться подтвержденной информации также призвал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А спорткомментатор Дмитрий Губерниев удивился, что результаты теста, сданные в декабре, стали известны только сейчас.

Камиле Валиевой 15 лет, она занимается у тренера Этери Тутберидзе.