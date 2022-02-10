РИАМО - 10 фев. Движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро восстановлено после сбоя, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее днем в четверг прекратилось движение поездов от станции «Выхино» до станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Предварительно, причиной задержки стала проверка одного из составов.

«Движение на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график», – сообщили в пресс-службе.

Ранее 9 февраля поезда также задерживались на участке Таганско-Краснопресненской линии из-за проверки одного из поездов. Движение удалось восстановить оперативно.