РИАМО - 10 фев. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 7 611 случаев Covid-19. Наибольшее число случаев выявили в Одинцовском округе (1125), в Красногорске (539), Королеве (458), Воскресенске (427), Егорьевске (341), Богородском округе (332), Коломне (325), сообщает региональный оперштаб.

330 случаев выявили в Ленинском округе, 215 - в Пушкине, 214 - в Серпухове, 213 - в Ступине, 197 - в Люберцах, 191 - в Наро-Фоминском округе, 179 - в Сергиевом Посаде, 177 - в Черноголовке, 171 - в Подольске, 169 - в Солнечногорске, 165 - в Балашихе, 140 - в Орехово-Зуевском округе, 138 - в Истре, 125 - в Павловском Посаде, 104 - в Кашире, 101 - в Щелкове, 100 - в Шатуре.

92 случая выявили в Электрогорске, 89 - в Краснознаменске, 86 - в Домодедове, 81 - в Жуковском, 79 - в Химках, 74 - в Мытищах, 63 - в Лосино-Петровском, 55 - в Чехове, 47 - в Бронницах, 44 - в Лотошине, 40 - в Ивантеевке, 35 - в Дмитрове, 32 - в Реутове, 34 - в Котельниках, 30 - в Дубне.

26 случаев выявили в Шаховской, 24 - в Серебряных Прудах, по 23 - в Клину, Рузе, по 18 - в Лыткарине, Раменском, 16 - во Фрязине, по 15 - в Дзержинском, Долгопрудном, 13 - в Зарайске, по 8 случаев выявили в Волоколамске, Луховицах, Электростали, 7 - во Власихе, 6 - в Озерах, 3 - в Можайске, 2 - в Пущине.

Ни одного случая не выявили в Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Талдоме, Рошале.