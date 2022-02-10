РИАМО - 10 фев. Станцию «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена закрыли в четверг днем для входа пассажиров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее прекратилось движение поездов от станции «Выхино» до станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской ветки метро. Пассажиров призвали пользоваться МЦД-2, Люблинско-Дмитровской и Некрасовской ветками, а также наземным общественным транспортом.

«Во избежание скопления людей временно закрыта на вход станция «Текстильщики». Пожалуйста, пользуйтесь станцией «Текстильщики» МЦД-2», – сообщили в пресс-службе.

Возможной причиной сбоя в движении поездов называется остановка одного из составов для проверки.