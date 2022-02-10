РИАМО - 10 фев. Член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Глеб Кузнецов считает, что заражение лидера ЛДПР Владимира Жириновского коронавирусом и его госпитализация не нанесут урон кампании по вакцинации в России, сообщает News.ru.

«Общественный раскол достиг достаточной глубины и полноты. <...> Для скептиков история с ВВЖ (Владимиром Вольфовичем Жириновским – ред.) – лишнее подтверждение опасений. Для лоялистов предложен миллион объяснений, почему это ничего не значит», – сказал политолог.

По его словам, для сторонников вакцинации объяснением может послужить тот факт, что политик сделал прививку не тем препаратом или не по той схеме.

В конце прошлого года Владимир Жириновский сообщил, что сделал 8 прививок от коронавируса.

9 февраля стало известно, что политик госпитализирован с Covid-19. Сообщалось, что у него пневмония и большое поражение легких. Но официальной информации не поступало. В пресс-службе партии сообщили, что Жириновский чувствует себя хорошо и удаленно работает.

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