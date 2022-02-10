РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Следователи в подмосковном Подольске организовали доследственную проверку информации о нападении бойцовской собаки на бабушку с внуком, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Как сообщалось ранее, в деревне Федюково Подольска на женщину и ее 3-летнего внука напала собака породы стаффордширский терьер. Мальчик был госпитализирован с укушенными ранами в медучреждение.

Доследственная проверка организована следственным отделом по Подольску ГСУ СК России по Московской области. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Будут опрошены пострадавшие, очевидцы нападения, а также владелец собаки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.