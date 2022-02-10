РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 фев. Коллектив МФЦ «Мои документы» городского округа Щелково принял участие в донорской акции «Капля жизни», итогом акции стали более 13 л цельной крови, которая после обследования поступит в лечебные учреждения Московской области, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Для учреждения акция проводилась впервые, хотя многие сотрудники уже сдавали кровь раньше. В будущем донорство станет доброй традицией для коллектива МФЦ. За помощь в проведении и за участие в донорской акции директор и коллектив МФЦ были награждены благодарственными письмами.

Акция организована Щелковским местным отделением МОРО ООО «Российский Красный Крест».

Донорская кровь позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Внести свой вклад и спасти чужую жизнь можно в ГБУЗ МО «Щелковская станция переливания крови» по адресу: ул. Новая Фабрика, 8. Стать донором может любой гражданин РФ, достигший 18 лет.