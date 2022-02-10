РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Порядка 8 предприятий на территории городского округа Люберцы были привлечены к административной ответственности за превышение загрязняющих воздух выбросов, сообщил в четверг заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов «РИАМО в Люберцах».

«На территории всей Московской области сейчас установлено 209 таких датчиков в 42 муниципалитетах», — сказал Воронцов.

Он добавил, что в городском округе Люберцы расположено 15 датчиков. Также начальник управления по охране окружающей среды Ирина Степанова сообщила, что адреса были выбраны с учетом обращений жителей. Количество жалоб на неприятный запах на конец 2021 года снизилось на 46%.

«Несколь ко лет назад мы начали устанавливать эти датчики для более быстрой реакции обращений жителей на загрязнение воздуха, на появление неприятных запахов, либо на возможные разовые выбросы с промпредприятий», — добавил Воронцов.

При возникновении данных о превышающем количестве веществ информация передается в «Мособлмониторинг», которая в режиме онлайн отслеживает датчики. На территорию выезжает передвижная лаборатория компании и устанавливает причину выброса загрязняющих веществ.

«Передвижная лаборатория работает до того момента, пока не определит настоящий источник выброса загрязняющих веществ. Это может быть и в течение часа, и в течение двух суток», — подчеркнул замминистра.

К нарушителям применяются разные виды санкций: штрафы от 30 до 100 тыс. рублей, приостановка деятельности предприятия, а при выявлении сжигания отходов штраф может дойти до 500 тыс. рублей.

«Мы очень пристально следим за городским округом Люберцы. Дело в том, что он очень насыщен промышленными объектами и зонами. <...> Я думаю, за январь порядка 5-8 предприятий было привлечено к административной ответственности», — подытожил Воронцов.