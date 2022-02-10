РИАМО - 10 фев. Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время беспорядков в январе на территории Казахстана действовали международные банды, сообщает Nation News.

Своим мнением глава российского государства поделился на переговорах в Кремле с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Путин добавил, что благодаря усилиям казахстанских властей «сегодня республика твердо стоит на ногах».

«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны», — подчеркнул Путин.

Токаев отметил, что переживает из-за числа пострадавших в результате погромов. Он добавил, что все виновные понесут наказание.

В январе в Казахстане произошли массовые беспорядки. Для урегулирования ситуации в республику был направлен контингент миротворческих сил ОДКБ.