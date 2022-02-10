РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. В управляющей компании «Любимый дом» разъяснили жителям Подольска причины больших сумм платежей за ЖКУ в январе, сообщается на сайте УК.

Плата за жилищно-коммунальные услуги (отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) в январе была рассчитана за больший период (35-40 дней), а не за 30 дней, как обычно, поскольку показания квартирные и общедомовые снимались раньше обычного. Большинство домов оборудовано индивидуальными квартирными приборами учета, по показаниям которых и начисляются услуги.

В новогодние каникулы все были дома и больше расходовали воды и света, а коммуналка возросла. В некоторых квартирах приборы учета отопления вышли из строя, поэтому начисляется норматив потребления. Кроме того, в квитанциях была начислена плата за вывоз мусора за 2 месяца (ноябрь и декабрь прошлого года). Взносы на капитальный ремонт увеличили с 9,07 до 12 рублей с квадратного метра, что также увеличило счета.

УК добавила, что февраль – короткий месяц и синоптики обещают потепление, а значит и сумма в квитанциях будет меньше. В компании призвали горожан не копить долги за ЖКУ.