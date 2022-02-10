РИАМО - 10 фев. В этом году в подмосковных образовательных комплексах будут внедрять новые проекты, нацеленные на повышение качества подготовки детей. Среди них - «Пресс-клуб» и «Умные каникулы», сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

В Подмосковье функционируют 649 образовательных комплексов. Это объединения школ, объединения детских садов, а также объединения обоих видов образовательных учреждений.

«Наш вызов и наша задача этого года – это внедрение новых проектов, прорывных проектов Московской области в школах образовательных комплексов», - сказал Бронштейн на заседании Мособлдумы.

Он уточнил, что в объединениях школ и детских садов продолжится реализация проекта «Пресс-клуб», который поможет учреждениям эффективно взаимодействовать друг с другом. Так, учителя будут проводить уроки у дошкольных групп по программам, которые органично связывают школьное и детсадовское образование.

Также в Московской области реализуют проект «Эффективная школа», в рамках которого дети за 3 года смогут пройти программу начального общего образования. Проект «Школа полного дня» позволит детям комплексно развиваться, занимаясь после уроков в секциях и кружках.

В июне в Подмосковье начнется реализация проекта «Умные каникулы», участниками которого станут более 40 школ образовательных комплексов. Весь месяц дети смогут посещать занятия в рамках дополнительного образования, что позволит ученикам интересно и с пользой провести лето.