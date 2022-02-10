РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 фев. Завод имени Зверева из подмосковного Красногорска защитил патентами обновленную оптическую схему фотообъектива и его дизайн, сообщается на официальном сайте холдинга «Швабе».

Фотографический макрообъектив применяется в серийно выпускаемом изделии «Зенитар 2,8/60 Макро EA» в исполнениях под байонетные соединения Canon EF и Nikon F. Логика устройства стала более оптимизированной – оптика получила минималистичную и при этом высокопроизводительную схему. В умеренной освещенности фотографы смогут максимально четко фиксировать самые мельчайшие делали в масштабе 1:1, вместе с тем обеспечивая мягкий эффект размытия фона.

Объектив с новой схемой является уникальной разработкой. Патенты на промышленный образец и изобретение принадлежат Красногорскому заводу имени Зверева холдинга «Швабе». Действие патентов распространяется на отдельные страны-члены ЕАЭС.

«Это инженерное решение сделало изделие еще более технологичным. Его сверхвысокая детализация особенно полезна, к примеру, при макросъемке живой природы. Она позволяет не просто рассмотреть скрытые от наблюдателей детали, а акцентировать на них внимание», – сказал генеральный директор завода Александр Новиков.

Он пояснил, что такой прием популярен в фотографии насекомых с фокусом на уникальную структуру их фасеточных, сложных глаз.

«На мощностях нашего предприятия ежегодно можно выпускать до 1000 объективов данной модели», - отметил Новиков.

Новая оптика имеет электронно-управляемую диафрагму и предназначена для применения в цифровых и пленочных зеркальных полнокадровых фотоаппаратах. Приобрести «Зенитар 2,8/60 Макро EA» можно на сайте завода zenit.photo.ru по цене 36 тыс. рублей.