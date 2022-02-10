РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 фев. Молодые пары в подмосковном Красногорске 11 февраля смогут принять участие в бесплатной фотосессии ко Дню всех влюбленных, сообщается в группе окружного молодежного центра в соцсети «ВКонтакте».

«День всех влюбленных уже совсем близко. В преддверии этого праздника в нашем центре проведем бесплатную фотосессию Love story для тебя и твоей половинки. Это будет прекрасный подарок, который останется на память на всю жизнь!» - говорится в сообщении.

Акция стартует в 17:00. Адрес молодежного центра: Красногорск, ул. Речная, д. 20, корп. 1.