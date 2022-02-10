РИАМО - 10 фев. Московский стадион «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова ждет масштабная реконструкция, вместимость центральной арены увеличится на 1,6 тыс. мест – до 15 тыс. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый ФОК «Торпедо» на Восточной улице.

«Территория стадиона «Торпедо» переживает свое второе рождение. Исторический стадион будет перестроен по самым современным стандартам комфорта и безопасности. Кроме того, здесь строится новый жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой», – отметил градоначальник.

По его словам, первым объектом, открытым в рамках данного проекта, стал новый ФОК «Торпедо». Его ввели в эксплуатацию в 2021 году. Площадь 3-этажного здания составляет 7,25 тыс. «квадратов». Сейчас там проходят тренировки 700 спортсменов.

Стадион построили в 1959 году в качестве тренировочного поля для команды завода ЗиЛ – московского «Торпедо». В рамках комплексной реконструкции стадион превратят в современную футбольную арену для проведения соревнований всероссийского и международного уровня. Также там можно будет проводить матчи по регби.

Вместимость центральной арены вырастет на 1,6 тыс. мест – до 15 тыс. На игровом поле будет уложен искусственный газон. Вокруг стадиона создадут соответствующую инфраструктуру. Будет открыт музей ФК «Торпедо Москва», магазин клубной атрибутики, детская футбольная академия «Торпедо», кафе и рестораны.

Завершить масштабную реконструкцию стадиона планируют до конца 2025 года.