РИАМО - 10 фев. В настоящий момент нет движения поездов от станции «Выхино» до станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Подробности произошедшего выясняются. Пассажиров призвали пользоваться МЦД-2, Люблинско-Дмитровской и Некрасовской ветками, а также наземным общественным транспортом.

Ранее на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за проверки состава.

Движение на Таганско‑Краснопресненской линии метро вошло в график>>