РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Депутаты избрали большинством голосов председателем совета депутатов Подольска бывшего главу округа Николая Пестова, также он получил мандат депутата, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Тайное голосование прошло в четверг на второй части двухдневного 18-го заседания совета депутатов. В нем приняли участие 28 депутатов горсовета. За Пестова проголосовали 26 человек.

Депутата Пестова признали избранным председателем горсовета, работающим на постоянной основе на срок полномочий совета депутатов городского округа Подольск второго созыва.

Пестов поблагодарил депутатов за доверие и в составе президиума перешел к рассмотрению плановых вопросов. После чего народные избранники утвердили структуру совета депутатов.

В нее вошел председатель совета депутатов, первый заместитель председателя, заместитель председателя совета, помощник председателя совета, главный бухгалтер, оперативный отдел при председателе совета депутатов, консультант по кадровой работе, главный консультант по работе с политическими партиями и аппарат совета. В аппарат вошел его руководитель, организационно-правовой отдел, информационно-аналитический отдел и главный консультант по организации приема граждан.