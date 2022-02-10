РИАМО - 10 фев. Медики подмосковного Реутова внедрили систему автоматического анализа снимков компьютерной томографии для распознавания поражения легких у пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«В Центральной городской клинической больнице Реутова для анализа КТ легких у пациентов с признаками коронавирусной инфекции внедрили систему автоматического анализа на основе искусственного интеллекта, разработанную IT-специалистами Сбербанка. Врачи выгружают КТ-снимок и сразу видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта», - пояснил Каторов.

По его словам, в основе новой системы лежит нейросеть, обученная на 10 тыс. изображений КТ легких. При проведении исследований нейросеть сама определяет объем и долю пораженных участков, однако окончательный диагноз все равно ставит врач.

Помимо этого, в скором времени врачи городской больницы будут использовать систему Voice2Med, которая снимет с них рутинную работу по заполнению медицинских карт пациентов и позволит уделять большее внимание обратившимся. Технология голосового ввода текста позволит в режиме реального времени заполнить документы.