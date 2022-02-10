РИАМО - 10 фев. За январь 2022 года семьям с тремя и более детьми в Подмосковье выдали 109 земельных участков в 22 муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Как отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, в каждом округе подбираются участки площадью от 6 до 15 соток. Их можно использовать для индивидуального жилищного строительства или ведения подсобного хозяйства. Параллельно с этим идет масштабная работа по формированию земельных участков.

«Некоторые муниципальные образования имеют дефицит земли, которую можно предоставить многодетным семьям. Таким муниципалитетам Минмособлимущество оказывает помощь, передавая землю из собственности Московской области в муниципальную собственность городских округов», – сказала Адигамова.

Наибольшее число земельных участков с начала года предоставили городские округа: Подольск – 17, Одинцовский – 17, Клин – 16, Орехово-Зуевский – 12, Лосино-Петровский – 10, Сергиево-Посадский – 5, Шатура – 5, Ступино – 4, Павловский Посад – 3, Котельники – 3, Пушкинский – 3.

Всего за 10 лет участки в Подмосковье получили 30 683 семьи.

Ранее Минмособлимущество сообщало, что в 2021 году религиозные организации Подмосковья получили 66 земельных участков. Их общая площадь составляет более 30 га. Некоторые участки отдали в собственность бесплатно, другую часть – на безвозмездное пользование под строительство.