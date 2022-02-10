РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 фев. Строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений обсудили власти Мытищ в рамках строительного дня, прошедшего под руководством главы городского округа Виктора Азарова, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Азаров отметил, что наиболее ожидаемым объектом является поликлиника на 200 посещений в смену, строительство которой ведется в мкрн Пироговский. Площадь здания составит 6620 кв. м. Ожидаемый срок завершения строительства – конец 2024 года.

Обсуждалось и возведение взрослой поликлиники в мкрн 16. Это будет объект площадью более 6 тыс. кв. м, рассчитанный на 460 посещений в смену с женской консультацией на 144 посещения. В настоящее время ведется работа по передаче объекта в муниципальную собственность.

«Новая поликлиника в высокой степени готовности. На совещании обсуждали вопросы, связанные с комплектацией оборудованием, чтобы получить лицензию, и, что немаловажно, кадрами. Нужны врачи, средний и младший медперсонал. Будем заниматься этой темой совместно с главным врачом МГКБ Андреем Третьяковым», – добавил Азаров.