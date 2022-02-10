РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 фев. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 74 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе выявили 37 962 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

7 611 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. С начала пандемии в Московской области выявлено 864 980 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 13 701 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 688 401 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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