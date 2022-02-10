РИАМО - 10 фев. До конца текущей недели и в начале следующей в Московском регионе прогнозируется аномально теплая погода. Значения среднесуточной температуры будут превышать норму февраля на 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

11 февраля ночью местами прогнозируются снег и мокрый снег. В столице будет от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – от минус 4 до плюс 1. Днем будет облачная погода, гололедица, небольшие осадки, по области пройдет умеренный снег. Температура в мегаполисе ожидается от плюс 1 до плюс 3 градусов, в Московской области – от минус 2 до плюс 3.

Облачная с прояснениями погода, гололедица и местами небольшой снег прогнозируются в регионе 12 февраля. Ночью в столице будет минус 3 – минус 1 градус, в Подмосковье – от минус 6 до минус 1. Днем в Москве ожидается от минус 2 до 0 градусов, в области – от минус 5 до 0.

13 февраля будет переменная облачность, преимущественно без осадков, прогнозируется гололедица. Ночная температура в столице ожидается от минус 6 до минус 4 градусов, в Подмосковье – от минус 9 до минус 4. Днем столбики термометров в Москве покажут 0 – плюс 2 градуса, в области – от минус 3 до плюс 2.

В начале следующей недели в Московском регионе прогнозируется переменная облачность без осадков, ночью температура будет от минус 7 до минус 2 градусов, днем – от минус 3 до плюс 2.

15 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, будет преимущественно без осадков. Ночью термометры покажут минус 5 – 0 градусов, днем – от минус 2 до плюс 3.