РИАМО - 10 фев. На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро в четверг днем временно увеличены интервалы движения поездов, следующих в центр. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте метрополитена.
Один из составов на линии остановили для проверки.
В настоящий момент подробности произошедшего выясняются.
Ранее 9 февраля на участке Таганско-Краснопресненской ветки метро также задерживались поезда из-за проверки одного из составов. Движение было оперативно восстановлено.
На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов в сторону центра для проверки поезда.— Московское метро (@MetroOperativno) February 10, 2022
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