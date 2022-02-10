РИАМО - 10 фев. На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро в четверг днем временно увеличены интервалы движения поездов, следующих в центр. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте метрополитена.

Один из составов на линии остановили для проверки.

В настоящий момент подробности произошедшего выясняются.

Ранее 9 февраля на участке Таганско-Краснопресненской ветки метро также задерживались поезда из-за проверки одного из составов. Движение было оперативно восстановлено.