РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 фев. В городском округе Мытищи на встрече с управляющими компаниями обсудили уборку территории от снега и наледи в поселке Пироговский, сообщил и. о. замглавы муниципалитета Алексей Калинин в своем Instagram-аккаунте.

В связи со сложными погодными условиями, связанными со снегопадами, Алексей Калинин совместно с директором МКУ «ТУ «Пироговский» Александром Ямпольским провел встречу с руководителями управляющих компаний и подрядных организаций, осуществляющих деятельность на территории поселка Пироговский.

Обсуждались проблемы очистки от снега и наледи придомовых территорий, межквартальных проездов, детских площадок, территорий общего пользования. В связи с обильными снегопадами рассмотрели способы предотвращения подтоплений территорий, вывоз скопившегося снега. Обсудили вопросы своевременной отработки выявленных на территориях нарушений в системе МП СКПДИ.