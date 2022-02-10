РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. Капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура» начнется в культурно-досуговом центре «Заря» Балашихи в текущем году, на эти цели выделено 262 млн рублей, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

9 февраля в ДК «Балашиха» прошел ежегодный отчет главы муниципалитета Сергея Юрова перед жителями. В зале присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.

С 2019 года в рамках президентского проекта «Культура» в городском округе реконструировано 3 учреждения культуры – Дворец культуры «Балашиха», бывший дом офицеров в микрорайоне Северный и ДК «Кучино».

«В этом году мы приступаем к следующему объекту - ремонту КДЦ «Заря». На работу выделено 262 млн рублей. Подготовлен проект. Здесь располагается 40 коллективов и кружков, где занимается более 2 тыс. человек. Планируем, что культурно-досуговый центр станет местом притяжения не только для жителей Зари, но и ближайших микрорайонов – Новского, Безменково и Сакраменто», - сказал Юров.

Он добавил, что важно развивать объекты равномерно и системно на всей территории округа. Следующая задача – подготовить проекты и выйти с инициативой в правительство Московской области о реконструкции ДК «Чайка» и «Восход».

Юров поблагодарил Елену Харламову за трепетное отношение к культуре Подмосковья в целом и за личное внимание к Балашихе.

«Благодаря вашей поддержке нам удается сделать действительно очень многое», - заключил Юров.