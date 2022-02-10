В предстоящие выходные состоится ряд интересных концертов: на сцене выступят Леша Свик, Therr Maitz и комик Стас Старовойтов. Москвичи и гости столицы смогут посетить спектакли «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» и «Добрый человек из Сезуана». На больших экранах выйдут детектив «Смерть на Ниле» и приключенческий боевик «Анчартед: На картах не значится». Об этих и других интересных событиях, которые пройдут с 11 по 13 февраля, читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Леша Свик

сайт Gipsy

В пятницу в Gipsy состоится концерт Леши Свик. Мероприятие клубного формата начнется в 23:00, артист выйдет на сцену не ранее 02:00. При этом выступление артиста будет не единственным элементом ночной программы. Билеты можно купить на сайте площадки.

Где: г. Москва, Болотная наб., д. 3/4, стр. 2, клуб Gipsy

Когда: 11 февраля в 23:00

Стоимость: от 2200 рублей

Перенесенные из‑за пандемии концерты: есть ли шанс вернуть деньги>>

«Уральские пельмени»

официальный instagram-аккаунт "Уральских пельменей"

В предстоящие выходные состоятся сразу два концерта «Уральских пельменей». Зрителей ждет новое шоу «Галина красная» в концертном зале гостиницы «Космос». Билеты можно приобрести по ссылке.

Где: г. Москва, пр-т Мира, д. 150, концертный зал гостиницы «Космос»

Когда: 12 и 13 февраля в 20:00

Стоимость: от 5500 рублей

Therr Maitz

Фото, группа ВКонтакте Therr Maitz

В субботу состоится концерт российской группы Therr Maitz. Коллектив во главе с Антоном Беляевым исполнит треки в стилях электро-фанк и соул, которые уже полюбились широкой аудитории. Билеты можно купить по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, «ГлавСlub»

Когда: 12 февраля в 20:00

Стоимость: от 2000 рублей

Новый «Аватар», перезапуск «Бэтмена» и вампир Oxxxymiron: самые ожидаемые фильмы 2022 года>>

Cinema Orchestra Medley

сайт Crocus City Hall

В субботу в «Крокус Сити Холле» состоится концерт Cinema Orchestra Medley, на котором прозвучат знаменитые саундтреки в исполнении симфонического оркестра и звездных солистов. Со сцены прозвучат мелодии из кинофильмов «Пираты Карибского моря», «Звездные войны», «Игра престолов» и других. Билеты можно купить на сайте концертной площадки.

Где: Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»

Когда: 12 февраля в 13:00 и 19:00

Стоимость: от 4500 рублей

СПЕКТАКЛИ

«Вальпургиева ночь, или Шаги командора»

Действие разворачивается в психиатрической больнице. На первый взгляд, ее обитатели — обычные изгои и маргиналы, а на деле — чудаки и мудрецы. Этот спектакль по одноименной пьесе Венедикта Ерофеева одновременно смешной и горький. В ролях: Дмитрий Назаров, Игорь Верник, Антон Ефремов и другие. Билеты можно купить на сайте театра.

Где: г. Москва, Камергерский пер., д. 3, стр. 1, МХТ им. Чехова

Когда: 11 февраля в 19:00

Стоимость: от 1000 рублей

«Властелин колец», «Дом дракона» и вселенная Marvel: самые ожидаемые сериалы 2022 года>>

«Мадам Рубинштейн»

Илья Варданян

В пятницу на сцене Театра им. Пушкина состоится премьера спектакля-бенефиса Веры Алентовой «Мадам Рубинштейн». Это история о Хелене Рубинштейн, которая основала могущественную «империю красоты». Она не боялась экспериментов и выражать свою точку зрения. Билеты еще доступны для покупки на сайте театра.

Где: г. Москва, Тверской бул., д. 23, Театр им. Пушкина

Когда: 11 февраля в 19:00

Стоимость: 7000 рублей

«Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз»

сайт центра им. Мейерхольда

Спектакль рассказывает о поколении свободных людей, живших в СССР. Они отличались от большинства своим типом мышления, желанием заглянуть за грани восприятия действительности, и эту особенность умело отразили в постановке. Возрастное ограничение — 16+. Билеты можно купить на сайте площадки.

Где: г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, Центр им. Мейерхольда

Когда: 11 февраля в 19:00

Стоимость: от 3500 рублей

«Добрый человек из Сезуана»

сайт Театра им. Пушкина

В субботу в Театре им. Пушкина состоится спектакль «Добрый человек из Сезуана». В центре сюжета — история о проститутке Шен Те. Чем больше добра делает девушка, тем больше бед падает на нее. Но ее жизнь меняется после встречи с двоюродным братом. Билеты можно купить по ссылке.

Где: г. Москва, Тверской бул., д. 23, Театр им. Пушкина

Когда: 12 февраля в 19:00

Стоимость: от 700 рублей

СТЕНДАП-ШОУ

Гурам Амарян

instagram-аккаун Гурама Амаряна

В воскресенье на сцене CoinEventHall выступит еще один комик — Гурам Амарян. Сбор гостей начнется в 18:30. Билеты можно купить на сайте.

Где: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2, концертный зал Coin Event Hall

Когда: 13 февраля в 19:00

Стоимость: от 800 рублей

Как сходить в мишленовский ресторан и не разориться: 15 доступных заведений Москвы>>

Стас Старовойтов

instagram-аккаун Стаса Старовойтова

В воскресенье состоится сольный концерт российского стендап-комика Стаса Старовойтова. Время сбора гостей — 21:00, само выступление начнется в 21:30. Мероприятие для зрителей старше 18 лет. Билеты можно купить по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2, концертный зал Coin Event Hall

Когда: 13 февраля в 21:30

Стоимость: от 1000 рублей

ФЕСТИВАЛИ И ВЫСТАВКИ

Регги-фестиваль

instagram-аккаунт Aglomerat

В субботу состоится регги-фестиваль, посвященный дню рождения Боба Марли. Посетителей ждут лучшие артисты и диджеи: Коля Маню, Jah Divizion, Steppa Style, Big Roba Soundsystem, Mr. Kingston, Original Gobson, Daily Vibes и другие. Билеты можно купить на сайте «Яндекс.Афиша».

Где: г. Москва, Костомаровский пер., д. 3, стр. 12, Aglomerat

Когда: 12 февраля в 19:00

Стоимость: от 1400 рублей

Маркет «Блошинка»

На предстоящих выходных в культурном центре «Дом» откроется антикварный маркет «Блошинка». В преддверии праздников на нем можно будет купить уникальные подарки, необычные украшения для дома и другие интересные вещицы. Вход на мероприятие свободный. На маркете действует масочный режим.

Где: г. Москва, Большой Овчинниковский пер., д. 24, стр. 4, культурный центр «Дом»

Когда: 12-13 февраля, 12:00 – 19:00

Стоимость: бесплатно

Музей мертвых кукол в Москве: почему людям нравятся страшные игрушки>>

«Нео-арт: Лаборатория уличных образов»

instagram-аккаунт Галереи «ЗДЕСЬ на Таганке»

В галерее «Здесь на Таганке» 5 февраля открылась выставка юных художников и мастеров граффити «Нео-арт: Лаборатория уличных образов». Представленные картины выполнены в стиле нео-арт, вдохновлены музыкой, комиксами и многим другим. Узнать подробности о выставке можно по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Таганская, д. 31/22, галерея «Здесь на Таганке»

Когда: 5-27 февраля, 11:00 – 20:00

Стоимость: от 150 рублей

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Анчартед: На картах не значится»

Соперники Дрейк и Салливан становятся союзниками и пытаются разгадать одну из величайших тайн в истории. Сюжет фильма основан на одной из самых продаваемых компьютерных игр Uncharted.

В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас и другие.

Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов>>

«Смерть на Ниле»

Эркюль Пуаро после раскрытия убийства в «Восточном экспрессе» отправляется в Египет на круизном пароходе, следующем по Нилу. Во время поездки одного из пассажиров убили. Теперь бельгийскому сыщику предстоит расследовать это преступление.

В ролях: Кеннет Бран, Галь Гадот, Арми Хаммер и другие.

«Первый встречный»

Поп-дива на глазах у толпы собирается связать себя узами брака, но за секунду до этого узнает, что жених ей изменил. Тогда певица решает выйти замуж за первого встречного, которым становится учитель математики.

В ролях: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон, Малума и другие.

15 мировых шедевров кино, которые стоит посмотреть в самоизоляции>>