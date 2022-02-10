РИАМО - 10 фев. В Международном союзе конькобежцев отказались комментировать информацию о возможном положительном результате допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает Nation News.

В союзе заявили, что раскрывать данные о возможном нарушении со стороны россиянки не станут.

«Международный союз конькобежцев не может раскрывать никакой информации о возможном нарушении антидопинговых правил. Это регламентировано антидопинговыми правилами ISU и антидопинговыми правилами МОК на Олимпиаде в Пекине», — сообщили в организации.

Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что информация о сомнительном допинг-тесте спортсменки является спекуляцией. Там уточнили, что отсрочка награждения спортсменов связана с юридическими последствиями.

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