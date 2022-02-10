РИАМО - 10 фев. В этом году в Московской области для поддержки объединившихся образовательных комплексов выделят более 1 млрд рублей. Гранты направлены на зарплату работников учебных заведений, сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

«В 2022 году более миллиарда рублей будет направленно на поддержку таких образовательных организаций. В среднем по 7,5 млн рублей каждая школа получит», - сказал Бронштейн на заседании Мособлдумы в четверг.

Он добавил, что у этой поддержки есть целевое назначение. Средства можно направить только на оплату труда сотрудников учебной организации. Так, 75% должно уйти на выплаты педагогам, а 25% - на выплаты для административного, управленческого и прочего хозяйственного персонала.

В этом году средства получат 152 школы, в прошлом году деньги получили 136 объектов образования, а в 2020 году – 35.

Грант на выплаты зарплат для школ-комплексов начали выдавать в 2020 году. Его сумма рассчитывается индивидуально для каждой образовательной организации. Поддержка направлена на то, чтобы не допустить снижения объема финансирования школы при объединении ее в комплекс.