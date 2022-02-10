РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. К модернизации горнолыжного курорта «Лисья гора» в Балашихе приступят в нынешнем году, в развитие комплекса планируется инвестировать около 400 млн. рублей, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

9 февраля в ДК «Балашиха» прошел ежегодный отчет главы муниципалитета Сергея Юрова перед жителями. В зале присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.

«Популярность курорта в зимний сезон растет из года в год, и если в 2017 году его посещали около 2 тыс. человек в день, то сегодня уже 8 тыс. Благодаря работе с инвестором мы запускаем проект модернизации курорта. В этом году начнется реконструкция раздевалок, будет построено новое кафе, модернизированы подъемники», - рассказал Сергей Юров.

Он добавил, что в развитие комплекса планируется инвестировать около 400 млн. рублей.

«Лисья гора» - это ближайший к Москве и единственный в восточном Подмосковье горнолыжный курорт. Он включает в себя 5 склонов различной степени сложности, горку для тюбинга, учебный склон, прокат инвентаря и кафе.