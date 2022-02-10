РИАМО - 10 фев. Купить билет на электричку в автомате (БПА) можно на 20% быстрее, нежели в кассе, ежедневно каждый второй пассажир ЦППК в Московском регионе оплачивает проезд таким образом, сообщает пресс-служба компании.

В прошлом году люди стали чаще покупать проездной в автоматах. В среднем они оформляли 321 тыс. билетов в день — это около 46% от общего числа проездных документов. В 2020-м было 42%.

«В кассе за час безналичным способом можно оформить в среднем 257 билетов, в автомате — 327 штук соответственно. Таким образом, безналичная покупка в БПА проходит на 20% быстрее, — отметил начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов.

Он подчеркнул, что автоматы дают возможность сэкономить почти час личного времени.

Сегодня новые автоматы, которые закупает компания, продают билеты только безналичным способом. Это позволяет и ускорить процесс покупки, и минимизировать контакты пассажиров с наличными деньгами.