РИАМО - 10 фев. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с сомнительным тестом на допинг отечественной фигуристки Камилы Валиевой, которая выступает на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее СМИ сообщили, что награждение российских фигуристов на Олимпийских играх-2022 в Пекине перенесли. Причиной этого мог стать тест на допинг 15-летней спортсменки Камилы Валиевой. У нее обнаружили микродозу препарата триметазидин.

«В сущности, все начали вопить направо и налево. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду «кричальщиков», — сказал Песков.

Он также отметил, что в этой ситуации Россия ориентируется на заявления МОК. Еще он пожелал самых высоких наград всем спортсменам из сборной РФ на Олимпиаде.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев удивился тому факту, что информация о сомнительном допинг-тесте Валиевой, который был взят в декабре 2021 года, появилась только сейчас.

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