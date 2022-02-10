РИАМО - 10 фев. На месте снесенных старых домов в Москве строят 20 жилых корпусов по программе реновации, работы проходят в 7 городских округах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, общая площадь новых домов составляет 303,3 тыс. кв. м.

Он уточнил, что всего по программе реновации подобрано 534 стартовые площадки во всех административных округах Москвы, среди которых 153 — на месте снесенных домов.

«Сейчас по программе реновации в 7 административных округах на месте снесенных домов возводится 20 новостроек для переселения жителей, площадь жилых помещений в них составляет 303,3 тыс. кв. м», — сказал он.

Реновацию утвердили в 2017 году, новое жилье получит около 1 млн человек. В общей сложности для новостроек подобрали 534 стартовые площадки, которые располагаются в разных районах города.

Люди получают квартиры с улучшенной отделкой, рядом с домами открываются поликлиники, школы и детсады.