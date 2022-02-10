РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 фев. Пловцы из подмосковного Щелкова успешно выступили на соревнованиях за Кубок главы Мытищ, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



В копилке нашей команды серебряная и бронзовая медали, которые спортсмены завоевали благодаря сплоченной работе. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из 20 команд Московской области.

В команде пловцов были Альберт Цатурян, Никита Супрун, Василий Головизнин, Никита Шабельников, Василий Романов, Рамиз Алимов, Роман Астраух, Никита Кавкуцкий, Зоя Цатурян, Юлия Жильцова, София Бобро.

Альберт Цатурян и Никита Спрун выполнили норматив кандидата в мастера спорта, Василий Романов и Никита Шабельников выполнили 1 спортивный разряд. Остальные спортсмены улучшили свои личные результаты.