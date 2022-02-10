РИАМО - 10 фев. В Подмосковье функционируют 649 комплексов, задача которых - повышать качество образования детей и подростков, сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

«На территории Московской области на сегодняшний день создано 649 образовательных комплексов. В классическом понимании образовательный комплекс – это образовательная организация, реализующая разноуровневые и разнопрофильные образовательные программы», - сказал Бронштейн на заседании Мособлдумы.

Он добавил, что в Московской области насчитывается 99 объединений нескольких школ, 209 образовательных комплексов в виде объединений детских садов, а также 241 объединение школ и детсадов.

Такие комплексы создаются в целях повышения качества образования. Также данные объединения позволяют сократить расходы и повысить заработную плату педагогов.​