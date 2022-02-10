РИАМО - 10 фев. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении знакомого на севере Москвы. Об этом РИАМО сообщила старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

Ранее при сортировке отходов на мусороперерабатывающем заводе на Сигнальном проезде сотрудники нашли отрезанную мужскую голову и часть руки.

«По подозрению в совершении преступления <...> задержан мужчина 1977 года рождения. Изъято орудие преступления, по которому назначены необходимые судебные экспертизы», – отметила Иванова.

Сейчас с мужчиной работают следователи. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным СМИ, задержанным оказался 44-летний гражданин Узбекистана Умид Ешанкулов.