РИАМО - 10 фев. За последние 11 лет в столице были решены вопросы по 586 долгостроям, все это время в городе велась активная работа по ликвидации таких объектов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На протяжении последних 11 лет в столице велась активная работа по ликвидации объектов незавершенного строительства – с 2011 года в городе были решены вопросы по 586 долгостроям», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в прошлом году разобрались с 42 такими объектами.

«С 2011 года были достроены и введены в эксплуатацию 168 объектов, еще по 237 объектам строительные работы были возобновлены, также 181 долгострой был демонтирован с последующим благоустройством территории», — сказал Бочкарев.

Долгостроями считаются те объекы, строительство которых не идет свыше 2 лет. В 2011 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице была создана оперативная группа для борьбы с объектами незавершенного строительства.

В Москве собираются решить судьбу более 30 долгостроев до конца года>>