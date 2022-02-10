РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 фев. В четверг в селе Марфино городского округа Мытищи прошел экофестиваль «Краски природы», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Фестиваль, посвященный экологии и творчеству, проходил на территории центра культуры и досуга «Марфино» в рамках всероссийской акции «Покорми птиц зимой». Подобный фестиваль в Подмосковье проводится впервые.

Для гостей праздника организовали выступление творческих коллективов, выставку кормушек и рисунков юных участников акции, а также традиционное «Чаепитие в Мытищах» из золоченых самоваров на еловых шишках. Юные участники экофестиваля нарисовали на снегу картины с помощью природных материалов.

«Для рисунков, чтобы это было красиво и значимо, мы решили выбрать гербы Московской области и Мытищ. Ребята специально готовились, нарисовали картины, а теперь засыпают их специальным кормом для птиц. В состав корма входят семечки, рис, орехи, изюм, шиповник, как раз, то что можно есть пернатым», - сказал замглавы администрации муниципалитета Сергей Покатило.

На мероприятии также наградили активных школьников, которые принимали участие в конкурсе на лучший скворечник и конкурсе рисунков птиц зимой. Фестиваль был организован совместно с контрольным управлением администрации Мытищ, а также управлениями образования и культуры горокруга.