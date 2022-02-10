РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Жители подмосковного Подольска смогут передать подарки и письма солдатам ко Дню защитника Отечества, сообщается в группе «МУ Дворец молодежи (Г.о.Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

Дворец молодежи ежегодно проводит акции «Письмо солдату» и «Посылка солдату» ко Дню защитника Отечества. Сбор посылок и прием писем будет проходить до 21 февраля. Каждый желающий может поучаствовать и передать солдатам вещи, необходимые в быту: носки, перчатки, носовые платки. Бланки для писем, в которых можно выразить слова поддержки и поздравлений, находятся на ресепшне Дворца молодежи.

Торжественное завершение акции запланировано на 21 февраля 12:00. Посылки и письма будут отправлены в воинские части, чтобы доставить радость и положительные эмоции солдатам срочной службы.