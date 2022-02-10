РИАМО - 10 фев. Российская фигуристка Катарина Гербольдт отметила, что все отечественные спортсмены на личном первенстве Игр дебютировали хорошо, а у Марка Кондратюка был слишком маленький перерыв между командными и личными соревнованиями. Об этом сообщает Газета.ru.
В личном первенстве на Олимпиаде в Пекине золото выиграл американец Нэтан Чен, второе и третье место у японцев Юмы Кагиямы и Шомы Уно. Лучше всех из российских спортсменов откатал Евгений Семененко, он стал восьмым. Марк Кондратюк занял 15-е место, Андрей Мозалев — 19-е.
Она считает, что по возрасту российские фигуристы могут еще не один олимпийский цикл пройти. А дебют в мужском одиночном катании на Олимпиаде был достойный.
«Думаю, что расстраиваться можно было, если бы мы претендовали хотя бы на бронзу. Сколько уже все говорили, что будет здорово, если ребята войдут в шестерку. К сожалению, этого не произошло», — добавила фигуристка.
Также на Играх пройдут личные соревнования в женском одиночном катании, среди спортивных пар и в танцах на льду.
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