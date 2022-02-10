РИАМО - 10 фев. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил законопроект об индексации пенсий военнослужащих и приравненных к ним лиц. Он обратился к Госдуме с просьбой ускорить принятие этого законопроекта. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Мишустин напомнил, что индексация выплат составит 8,6%. При этом важно, что отсчитываться увеличение пенсии будет с 1 января 2022 года.

«По поручению президента (Владимира Путина - ред.) подготовлен законопроект об индексации им пенсий на 8,6%. Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в ОВД, нацгвардии и пожарные», — сказал Мишустин.

Премьер добавил, что надбавка будет начислена с 1 января текущего года, так же, как это уже было сделано для остальных российских пенсионеров.

Неработающие пенсионеры России уже получают страховые пенсии, проиндексированные на 8,6%. Начисление всех выплат назначается автоматически, обращаться за получением пенсии не придется.