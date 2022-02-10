РИАМО - 10 фев. В Московской области каждый год порядка 20 тыс. подростков устраиваются на работу в свободное от учебы время, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«Помимо заработной платы, подросток получает и материальную поддержку от центра занятости», – сказала зампредседателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, с несовершеннолетним в регионе заключается трудовой договор, а еще все данные о работе вносятся в трудовую книжку, которую подростки в основном открывают в электронном виде.

«Трудоустройство в подростковом возрасте помогает сориентироваться на рынке труда при выборе будущей профессии. Самыми популярными направлениями для подработки среди молодежи являются курьерская доставка, помощник повара, а в летний период — благоустройство и озеленение территорий», – добавила Каклюгина.

Она уточнила, что подростки могут подать заявление на трудоустройство дистанционно через подмосковный портал госуслуг.

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