РИАМО - 10 фев. Президент РФ Владимир Путин в курсе о заболевании лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Глава государства пожелал политику скорейшего выздоровления, сообщает Nation News.

О том, знает ли президент о заражении Жириновского коронавирусом, журналисты спросили пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Он подтвердил, что Путин проинформирован по этой теме.

«Разумеется, президент также присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления», — добавил Песков.

Сообщения о госпитализации Жириновского с диагностированным коронавирусом появились в СМИ 9 февраля. В пресс-службе ЛДПР заявили, что политик чувствует себя нормально и дает поручения членам партии.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>