РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 фев. В прокуратуре Московской области организовали проверки по обращениям жителей подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте прокуратуры.

Прокурор региона Сергей Забатурин 9 февраля осуществил рабочую поездку в Красногорск. При участии главы муниципалитета Дмитрия Волкова он провел личный прием граждан.

К прокурору обратились 7 граждан по различным вопросам исполнения требований уголовно-процессуального и федерального законодательства. В том числе о взыскании неустойки по алиментным обязательствам на содержание несовершеннолетнего, передаче участникам долевого строительства актов приема-передачи жилых помещений, а также о строительстве дошкольного образовательного учреждения.

По поступившим заявлениям организованы проверки. Также гражданам даны соответствующие разъяснения закона.

Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены в прокуратуре области на контроль.