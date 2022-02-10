РИАМО - 10 фев. На главной метеостанции ВДНХ столицы из-за установившейся теплой погоды сугробы уменьшились с 49 до 45 см, сообщается на сайте «Метеоновости».

8 февраля высота сугробов в мегаполисе была 49 см. А потом в Московский регион пришла теплая погода и даже прошедшие снегопады не смогли сохранить высоту снежного покрова. Снег постепенно уплотняется.

Также 8 февраля столбики термометров в Московском регионе поднялись до весенних значений. Метеостанция на столичной ВДНХ зафиксировала среднюю суточную температуру на отметке плюс 0,7 градуса, а средняя температура в Подмосковье была плюс 1,1 градуса.

В регионе действует «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы.