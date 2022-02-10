РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Совету ветеранов ЦНИИТОЧМАШ Подольска (входит в Госкорпорацию Ростех) выделили новое помещение для встреч и проведения мероприятий, сообщает пресс-служба института.

Новое помещение находится по адресу: микрорайон Климовск, улица Заводская, 15/1. Новое место выделили администрация городского округа Подольск и общественная организация ветеранов муниципалитета.

В настоящее время в новом помещении начался ремонт, который делают сотрудники МУП «СЕЗ». Им помогает руководство и профсоюзный комитет института.

Совет ветеранов ЦНИИТОЧМАШ в настоящее время насчитывает более 250 бывших сотрудников института. Активно участвуют в мероприятиях около 100 человек.

В новом помещении ветераны станут чаще встречаться, возобновят литературные вечера, чайные посиделки, будут отмечать праздники и дни рождения.