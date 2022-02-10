РИАМО - 10 фев. Более сотни единиц «тяжелого» медицинского оборудования, включая КТ и флюорографы, закупят в 2022 году в Подмосковье на сумму свыше 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

В регионе проходит конкурс на поставку «тяжелой» медтехники. Это аппараты МРТ, КТ, рентген-диагностики, ангиографы, флюорографы и маммографы. При этом контракт предполагает не только установку медтехники, но также подготовку и ремонт специализированного кабинета под нее.

Как отметила заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, для проведения качественных исследований нужна современная диагностическая база, поэтому оснащение медучреждений современной техникой продолжается.

«В этом году закупим более 100 единиц тяжелой техники на общую сумму более 3 млрд рублей. Это позволит проводить не только качественную диагностику, но и удаленную расшифровку снимков, а также снизит время ожидания результатов исследования. Кроме того, описание будет доступно пациенту в личном кабинете на госуслугах», – сказала Стригункова.

В регионе в текущий момент реализуется масштабная программа по оснащению медорганизаций современным тяжелым оборудованием и замене аналоговой медтехники на цифровую. Обновить устаревшее оборудование планируется в течение 3-х лет.