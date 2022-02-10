РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. В новых помещениях детской школы искусств №6 в микрорайоне Заря Балашихи планируют открыть 3 дополнительных класса, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий вместе с депутатом совета депутатов округа Антоном Орешковым в ходе рабочего визита осмотрел учебные классы ДШИ, тепловой узел после ремонта, который был проведен за счет средств муниципального бюджета, и обсудил перспективы расширения образовательного учреждения.

Директор школы Маргарита Гринько рассказала, что на первом этаже здания, где располагается ДШИ, освободились помещения, которые можно было бы использовать для открытия 3 новых классов.

«Принято положительное решение о выделении данных помещений для школы. Об этом просили родители учащихся. Попросим администрацию Балашихи ускорить оформление документов», - сказал Ефимов.

Он добавил, что с учетом роста числа учащихся в ДШИ новые классы позволят переформатировать расписание и сделать занятия ребят более комфортными.

Областной депутат попросил Антона Орешкова взять на контроль передачу помещений школе и довести данную информацию до родителей учащихся.

Детская школа искусств №6 основана в сентябре 1975 года. В ДШИ занимаются порядка 300 учащихся. Работают фортепианный, струнный, народный отделы (гитара, аккордеон, домра, балалайка); хоровое отделение; хореографическое и художественно-прикладное отделения. Школа искусств №6 входит в топ-10 лучших подмосковных ДШИ.