РИАМО - 10 фев. МВД России заблокировало три крупнейших ресурса в Сети по продаже данных украденных банковских карт со всего мира, включая Россию, сообщает РБК.

По данным компании в сфере кибербезопасности Group-IB, на заблокированных ресурсах продавались данные о более чем 113 млн карт, чья общая стоимость превышала 654,9 млн долларов США.

По словам специалистов, речь идет о продаже данных карт со всего мира. Примечательно, что доля российских данных карт среди них была невысока.

В итоге спецоперации МВД были закрыты так называемые кардшопы – Ferum и Trump's Dumps, а также форум с рекламными объявлениями магазинов Sky-Fraud.

Кроме этого, силовиками был заблокирован сайт Uas-Service, который занимался продажей скомпрометированных SSN (social security numbers — номеров социального страхования - ред.) и доступа к RDP-серверам для обеспечения анонимности киберпреступников.

Теперь на главных страницах сайтов появилось сообщение с символикой МВД: «Сервис закрыт навсегда в ходе спецоперации правоохранительных органов».

От микрозаймов до сайтов знакомств: самые распространенные виды мошенничества в России>>