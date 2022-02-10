РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. В рамках акции «Ледниковый период» представители Госжилинспекции Московской области проверяют ход уборки кровель от снега и наледи, такие работы должны завершить в Люберцах до 11 февраля, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель руководителя надзорного ведомства Сергей Молин.

«Мы сегодня осуществляем контроль за выполнением плана-графика по очистке скатных кровель на территории городского округа Люберцы. Эта задача поставлена правительством Московской области. До 11 февраля (надо — ред.) произвести полную очистку скатных кровель. Мы видим, что в городском округе Люберцы работа проводится на хорошем уровне», — сказал Молин.

Он добавил, что за работой управляющих компаний ведется контроль со стороны администрации муниципалитета и территориального отдела ГЖИ.

Ранее на заседании представители управляющих компаний представили отчеты по своей работе.